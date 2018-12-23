Fenerbahçe, 18'lik yıldız Diego Lainez'in peşinde
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Diego Lainez için, kulübü CF America'ya Diego Reyes'i takasta önereceği iddia edildi.
Fenerbahçe, Meksika'nın köklü ekiplerinden CF America'nın 18'lik solak yıldızı Diego Lainez'i istiyor.
Sol, sağ ve hücumun merkez bölgesinde oynayabilen Lainez için Sarı Lacivertli takımda dikiş tutturamayan Meksikalı savunmacı Diego Reyes'in takasta kullanılacağı öğrenildi. (Akşam)
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