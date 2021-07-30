İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4162
  • EURO
    9,9972
  • ALTIN
    490.896
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe 19 bin 70 fidan dikeceğini duyurdu
Spor

Fenerbahçe 19 bin 70 fidan dikeceğini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle 19 bin 70 fidan dikeceğini duyurdu.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 20:33 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 20:33
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin geleceğine nefes olması adına zarar gören ormanlarımızın tekrar ağaçlandırılması ve tabiatımızı korumak için önemli bir adım atan kulübümüz ve bağlı iştiraklerimiz, resmi Twitter hesapları üzerinden başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan yangınlar karşısında spor camiasının tüm paydaşlarıyla tek ses olduklarının vurgulandığı açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu bağlamda son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.