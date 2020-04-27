27 Nisan 2020 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 17:58

Fenerbahçe'de görevden ayrılan teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları devam ederken, sarı-lacivertli yönetim transfer için düğmeye bastı. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur'u transfer listesine aldı.

Sarı Lacivertliler, Barış Sungur için 1928 Bucaspor'a transfer teklif yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bizzat 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile arayarak görüştüğü ve oyuncu hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Barış ile Süper Lig ekiplerinden Alanya, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa da ilgileniyor.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde doğdu.

Yalikavak Belediyespor altyapısından Bucaspor altyapısını transfer olan 18 yaşındaki futbolcu, bu yıl 1928 Bucaspor'un A takımına yükseldi.

Santrfor mevkiinde göre yapan Barış, 3. Lig 1. Grup'ta 2 maça çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Barış iki maçta toplam 47 dakika sahada kaldı.