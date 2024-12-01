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Spor

Fenerbahçe 2 eksikle Gaziantep FK'nın karşısına çıkacak

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe yarın sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA1 Aralık 2024 Pazar 09:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe 2 eksikle Gaziantep FK'nın karşısına çıkacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

DJİKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

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