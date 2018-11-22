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Fenerbahçe 20 yaşındaki futbolcu Mykola Shaparenko'nun peşine düştü

Fenerbahçe devre arası transferi için kolları erken sıvadı...

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Sarı-Lacivertli yönetim listesine son olarak Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki futbolcusu Mykola Shaparenko'yu dahil etti.

Ukrayna'nın Türkiye ile oynadığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken genç yıldız Fenerbahçe Yönetimi'nin radarına girdi.

Orta sahanın merkezinde oynayan Mykola Shaparenko'yu bir süre daha izleyecek olan Sarı-Lacivertli yöneticiler bu oyuncudan umduklarını bulurlarsa devre arası için harekete geçmeyi planlıyorlar.

5 sezondur Dinamo Kiev'de forma giyen Ukraynalı futbolcu bu sezon 12 resmi karşılaşmanın 5'inde ilk 11'de oynadı.

Genç futbolcunun Avrupa'da birçok kulüp tarafından izlendiği öğrenildi.

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