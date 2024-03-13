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Spor

Fenerbahçe 268. kez Avrupa sahnesine çıkıyor

Fenerbahçe yarın akşam Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise takımı ile mücadele edecek. Sarı lacivertliler bu müsabaka ile birlikte 268. kez Avrupa sahnesine çıkacak.

13 Mart 2024 Çarşamba 16:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe 268. kez Avrupa sahnesine çıkıyor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

GALİBİYET VE MAĞLUBİYET SAYILARINI EŞİTLEDİ

Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.

Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.

KONFERANS LİGİ'NDE 16. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda yarın 16. maçını oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.

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