Fenerbahçe 3 maç aradan sonra kazandı

AA 26 Aralık 2021 Pazar 22:39 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 22:39

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında ağırladığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe, böylece Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Sarı-lacivertliler, son 3 müsabakada 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, ilk yarıyı 32 puanla tamamladı. Ligde 9 maçtır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

FİLİP NOVAK'IN 2. GOLÜ

Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.



- Pelkas, bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, bu sezon ilk golüne imza attı.

Bu sezon yaşadığı omuz sakatlığı ve teknik direktör tercihi nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, Süper Lig'de çıktığı 9. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.



BU SEZON 5. KEZ GOL YEMEDİ



Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 5. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ile Altay'ı 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini gole kapatmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİ SÜRDÜ



Sarı-lacivertli taraftarlar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından önce başkan Ali Koç ve yönetime gösterdiği tepkiyi müsabaka esnasında ve sonrasında da sürdürdü.

Taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen futbol takımının son dönemde yaşadığı kötü gidiş nedeniyle tepki gösterdikleri başkan Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe taraftarı, oyundan alınan futbolcuları da protesto etti. Taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a maç boyunca ıslıklarla protestoda bulundu.