Fenerbahçe 3 puanı hatırladı

12 Haziran 2020 Cuma 23:15 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:15

Süper Lig'de 27. hafta maçında Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un galibiyet golünü 59. dakikada frikikten Bernard Mensah kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 87. dakikada Vedat Muriqi (penaltı) ve 88. dakikada Luiz Gustavo'dan geldi.

FENERBAHÇE 43 PUANA YÜKSELDİ



Fenerbahçe'de kaptan Ozan Tufan 14. dakikada kırmızı kart gördü ve Trabzonspor ile oynanacak kupa maçında oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 43'e yükseltti. Hes Kablo Kayserispor 23 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, hafta içi kupada Trabzonspor'u ağırlayacak. Hes Kablo Kayserispor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

TAHİR KARAPINAR İLE İLK MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.