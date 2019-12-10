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Fenerbahçe, 3 yıldıza imzayı attırıyor!

Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine 3 hafta kala Fenerbahçe, ara transfer dönemi için atağa kalkmaya hazırlanıyor.

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Ersun Yanal'ın istediği üzerine sarı-lacivertli yönetim de ara transfer dönemi için bütçe ayrılmasına karar verdi. Comolli de Fenerbahçe'yi sezon sonunda şampiyonluğa ulaştırmak için tüm planlarını hazırladı.
 
VISCA ADIM ADIM KADIKÖY'E
 
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin başında gelen Edin Visca'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu kanat oyuncusu için Başakşehir yönetimiyle temaslarını sürdüren sarılacivertliler, somut adımlar atmaya başladı.
 
Başakşehir, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euro bedelin altına düşmezken, Fenerbahçe ise 4 milyon euro'da diretiyordu. 
 
GERİ SAYIM BAŞLADI
 
Visca'nın da Başakşehir'e gitmek istediğini iletmesinin ardından görüşmeler yeni bir boyut kazandı. Boşnak futbolcunun da F.Bahçe'ye imza atma konusunda ısrarcı olmasıyla bu kez takas gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerden bir miktar para talep eden turuncu-lacivertlilerin Zajc ile Tolgay Arslan'ı da bonservisleriyle istediği iddia edildi.
 
Ocakta transferi bitirmeyi hedefleyen F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı belirtildi. 
 
EMRE KILINÇ İÇİN PLAN HAZIR
 
F.Bahçe ransferin gözdesi olan Emre Kılınç için acele etmeyecek. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu 2020-21 sezonu öncesi renklerine bağlamayı planlıyor. Emre'ye menajeri aracılığıyla imza parası ve yüksek bir maaş önerecek olan Kanarya, ağustos ayında işi bitirecek. 
 
O İSİMLER TAKASTA KULLANILACAK
 
Ocak ayında bonservis bedeli ödemek istemeyen Fenerbahçe, farklı bir yol izleyecek. Sarı-lacivertliler, Adil Rami, Jailson, Mehmet Ekici, Michael Frey, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç gibi isimleri takas olarak önerecek. 
 
SOL BEK İÇİN İKİ ADAY: FAVORİ CLICHY SÜRPRİZ MELNJAK
 
Ara transfer döneminde federasyonun belirlediği kriterlere uymak zorunda olan Fenerbahçe, nokta atışı yapmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, sol beke de takviye yapacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önceliği Başakşehir'in 34 yaşındaki yıldızı Gael Clichy...
 
İlk olarak Fransız oyuncuya imza attırmayı planlayan Kanarya, bu görüşmelerden sonuç alamaması halinde rotayı Rize'ye çevirecek. F.Bahçe, Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat sol beki Dario Melnjak için temasa geçecek.
 
O DA GELMEYE HAZIR
 
Başakşehir ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Gael Clichy'nin Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek transferinde ilk tercihi olan Fransız yıldızın sözleşme konusunda ise en az 1.5 yıllık imza atmak istediği iddia edildi.
 
(Fotomaç)

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