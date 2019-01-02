Fenerbahçe; Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Serdar Aziz'i listeye aldı

F.BAHÇE yönetimi Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Ocak ayı transferleri ile birlikte sezonun ikinci yarısında bulunduğu durumdan çıkmanın planlarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler, Göztepe’de 17 hafta sonunda attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yasin Öztekin’i gündemine aldı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın çok istediği Yasin için İzmir temsilcisine, Aatif artı bir miktar para teklif edildi. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya’nın bu teklifini kabul etti. Yasin Öztekin de Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

YERLİ OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Aatif’ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü belirtildi. Türkiye’de ilk olarak 2012-13 sezonunda Sivasspor’da forma giymeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılına kadar Kırmızı-Beyazlılar’da oynadı. Öte yandan F.Bahçe’de yerli operasyonu sürüyor. Sarı-Lacivertliler’de Başkan Ali Koç’un İngiltere’de olduğu öğrenilirken F.Bahçe temaslarını yurt içinde de sürdürüyor. Sivasspor’dan Emre Kılınç, Yeni Malatya’dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray’dan Serdar Aziz için de haber bekleniyor.

SADIK’IN BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Kanarya, Sadık için Malatya’ya 1 milyon euroluk bir teklif yaptı. Malatya ise 2 milyon euro istiyor. Takasa da sıcak bakılıyor. Ancak takas olarak gelecek oyuncunun maaşının takımdaki diğer futbolcuların ücretlerinden yüksek olmamasını istiyor. F. Bahçe, G.Saray’da kadro dışı kalan Serdar Aziz konusunda da pusuda. Sarı-Lacivertliler, Fatih Terim ile Serdar arasında yapılacak görüşmeyi bekliyor. Bu görüşmeden çıkacak sonuça göre hareket edilecek. Sivas’ın genç yıldızı Emre Kılınç konusunda da ısrar sürüyor.

(Aksam)