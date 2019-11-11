23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7718
  • 6,3671
  • 271.52
  • 103035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe; sol bek, sol açık ve forvet transferleri için 4 futbolcusunu gözden çıkardı

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici, Miha Zajc, Jailson ve Alper Potuk gözden çıkarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından yedek kulübesine çakılı kalan Miha Zajc ile ilk 11'deki yerini kaybeden Jailson'u satış listesine koydu.

Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı.

Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.

Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe'nin önceliği kasaya girecek para. Jailson'a da ülkesinden ve Çin'den teklifler var. Alper'e ise yüksek ücreti sebebiyle sıcak bakan şimdilik yok.

(Türkiye)

Mehmetçik´in kurtardığı evlerine koştular ama... Bebek katilleri tuzak kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Zorla saçını kesip istifa ettirdiler 

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!

Hakim sandığı sevgilisi evli dolandırıcı çıktı, kabusu yaşattı!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Bu besin toksinlerden arındırıyor! Tüm vücudu temizliyor

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

Tanesi 50 liradan satılıyor! Son yılların yeni gözdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA