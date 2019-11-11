Finansal Fair Play anlaşmasına rağmen kadrosuna sol bek, sol açık ve golcü takviyesi planlayan Fenerbahçe, kaynak oluşturacak isimleri belirledi.

Sarı-lacivertliler kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin ardından yedek kulübesine çakılı kalan Miha Zajc ile ilk 11'deki yerini kaybeden Jailson'u satış listesine koydu.

Sözleşmesinde yaptığı indirim performansına da aynı şekilde yansıyan Alper Potuk da gözden çıkarıldı.

Mehmet Ekici'ye kolaylık sağlayacak olan sarı-lacivertliler, Zajc'ı ise uzun süredir flörtte olduğu Rus takımlarından birine göndermeyi planlıyor.

Sloven yıldız, düzenli oynayacağı bir kulübe gitmek için can atıyor, ancak Fenerbahçe'nin önceliği kasaya girecek para. Jailson'a da ülkesinden ve Çin'den teklifler var. Alper'e ise yüksek ücreti sebebiyle sıcak bakan şimdilik yok.

(Türkiye)