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Spor

Fenerbahçe: 4 - Alanyaspor: 2

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak. Geride kalan 8 maçta sarı lacivertli takımın galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyor.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:59
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Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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