Fenerbahçe 4 farklı hocaya ödeme yapıyor!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi sonrasında Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. İstifa etmeyip görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Phillip Cocu'ya tazminat ödemek durumunda kalacak. Sarı-lacivertli kulüp, Cocu'ya sözleşmesinden doğan 1 yıllık ücreti olan 2,5 milyon euroyu ödeyecek.

Fenerbahçe, yeni gelecek teknik direktörle birlikte toplamda 4 farklı teknik adam ödeme yapmış olacak. Sarı-lacivertliler Phillip Cocu, Vitor Pereira ve Aykut Kocaman'a toplam 6,4 milyon euro ödeyecek.

Phillip Cocu - 2,5 milyon euro

Cocu'nun yardımcıları - 500 bin euro

Aykut Kocaman - 1,5 milyon euro

Vitor Pereira - 1,9 milyon euro

VITOR PEREIRA'YA 1.9 MİLYON EURO

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mazbatasını alıp göreve başladıktan yalnızca 2 gün sonra masasında adeta 'bomba' etkisinde bir dosya buldu. 4 Haziran'da mazbata alan Ali Koç, 6 Haziran'da FIFA'dan gelen dosyada 1.9 milyon Euro tazminatı gördü. Fenerbahçe'nin bu tazminatı 1 sene içerisinde takstiklerle ödeyeceği öğrenildi.

AYKUT KOCAMAN'A 1.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de kontratı varken görevden alınan Aykut Kocaman, 1.5 milyon Euro'luk tazminatını bırakmak istedi ancak Ali Koç, "Bu kulüpte hak etmeyen bir sürü insanlara paraları dağıtıldı. Sizin sözleşmeniz var. Siz almayacağım diye ısrar da etseniz biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile konuştuk. Gerekeni yapacağız. Sözleşmeniz var. Bir hakkınız var. Bunu vereceğiz." ifadeleriyle tazminatı Aykut Kocaman'a ödeyeceğini açıkladı.

(Sporx)