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Fenerbahçe'nin sezon başında ilgilendiği Dimitrios Pelkas İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin sezon başında teklif yaptığı ancak anlaşamadığı PAOK'un yıldızı Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe-Real Madrid arasında oynanan THY Euroleague maçını izlemek için İstanbul'a geldi.

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PAOK'un orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın önceki akşam Ataşehir'de Fenerbahçe- Real Madrid basketbol maçını izlemesi, dedikoduları beraberinde getirdi.

Yaz transfer döneminde F.Bahçe'nin gündemine gelen ancak kulübüyle anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen Pelkas'ın halen F.Bahçe'nin listesinde bulunduğu, ancak henüz bir girişim yapılmadığı ifade edildi.

25 yaşındaki Pelkas, PAOK'ta 1 milyon Euro'nun altında bir ücret alıyor. Yunan oyuncu, bu sezon 10 lig maçında forma giydi. Kanatlarda da oynayabilen Pelkas'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar PAOK ile sözleşmesi bulunuyor.

Pelkas'ın yeni yıl tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a geldiği, sarı-lacivertli yöneticilerle herhangi bir temasta bulunmadığı bildirildi.

4 KATINI TEKLİF ETTİLER

Pelkas F.Bahçe'nin daha önce yaptığı teklif ile ilgili, "Cazip bir teklifin reddedilmesi zor. Herkes geleceğini güvence altına almak ister. Fenerbahçe, PAOK'ta kazandığımın 4 katını önerdi" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

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