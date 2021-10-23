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Spor

Fenerbahçe: 5 - Alanyaspor: 2

Fenerbahçe - Alanyaspor rekabetinde yarın 11. maç oynanacak... Geride kalan 10 karşılaşmada Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 5-2 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 maç ise berabere sona erdi.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 11:08 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 11:08
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Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 10 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE YENİLMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor ile Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, iki takımın daha önce yaptığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet alırken, 2 de beraberlik yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 9 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 3 gol gördü.

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