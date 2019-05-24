Fenerbahçe 5 eksikle Antalyaspor maçına hazırlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra iki grup halinde pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı ve Michael Frey antrenmana katılmadı.

Sakatlıkları düzelen Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise antrenmanda takımla çalıştı.

Öte yandan U15 Takımı'nın kalecilerinden Abdullah Kaan Karaca da idmanda yer aldı.

Sarı-lacivertliler, sezonun son antrenmanını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaparak Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(AA)