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Spor

Fenerbahçe, 5. hafta hazırlıklarına başladı

Milli aranın ardından Kasımpaşa ile ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarına 4 günlük aranın ardından başladı. İşte detaylar...

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, 5. hafta hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı belirtildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, çift kale maçın ardından dayanıklılık koşularıyla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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