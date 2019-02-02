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Fenerbahçe 5 yeni transferinin 3'ünü UEFA listesine ekledi

Fenerbahçe yeni transferlerden Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA listesine ekledi.

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Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu.

Yeni transferler arasından listeye eklenen oyuncular Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan oldu.

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

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