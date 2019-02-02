Fenerbahçe 5 yeni transferinin 3'ünü UEFA listesine ekledi
Fenerbahçe yeni transferlerden Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı UEFA listesine ekledi.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu.
Yeni transferler arasından listeye eklenen oyuncular Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.