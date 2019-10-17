24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe 5'e 2 pas ve taktik çalıştı

Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 pasın ardından taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Milli takımlardan dönen oyuncuların yanı sıra Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Mauricio Isla ve Altay Bayındır'ın antrenmanda yer aldığı aktarıldı.

Grip olan Harun Tekin antrenmana katılmazken Nabil Dirar ve Emre Belözoğlu'nun tedavilerinin sürdüğü, Max Kruse'nin ise özel programla çalıştığı öğrenildi.

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Dikkat! Bu mesajlara sakın inanmayın

Dikkat! Bu mesajlara sakın inanmayın

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira
 

POPÜLER HABERLER

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

İşte küçük sihirbazlık numaralarının sırları

2019'un en çok forma satan ekipleri

2019'un en çok forma satan ekipleri

İstanbul sise büründü

İstanbul sise büründü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA