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Spor

Fenerbahçe 7 eksik ile sahada

Fenerbahçe, bazı oyuncularının sakatlıkları bazılarının ise Afrika Kupası'nda olması nedeniyle Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

AA21 Ocak 2024 Pazar 16:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe 7 eksik ile sahada
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Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almadı.

Öte yandan Ryan Kent de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

KRUNİC, SÜPER LİG DENEYİMİNE YEDEK BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Süper Lig'deki ilk maçına yedek başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanan müsabakada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen ve maça 11'de başlayan Krunic, Samsunspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

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