Fenerbahçe 9 aylık dönemde 102,2 milyon zarar açıkladı
Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102,2 milyon lira zarar etti.
Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.
Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.
(AA)
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