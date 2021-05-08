Fenerbahçe 90+6'da 3 puanı kaptı! Ankaragücü'nü ateşe attı

08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 22:36

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(81) Beşiktaş

(79) Fenerbahçe

(78) Galatasaray

ALPER POTUK ATTI, KIZDIRDI

Ankaragücü maça oldukça hızlı başladı ve ilk dakikalarda pozisyonlar üretti. Başkent ekibi, karşılaşmanın 3. dakikasında golü buldu. Jose Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi ve Ankaragücü 1-0 öne geçti.

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk, Ankaragücü'nde attığı golün ardından sevinciyle konuşulan isim oldu. Kameralara giderek 'Sus' işareti yapan Alper Potuk, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepki gösterdiği isim oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN HAMLE

Ankaragücü'nün oyunda kontrolü tutması ve önemli pozisyonlara girmesine, Fenerbahçe bir süre cevap veremedi. Emre Belözoğlu planlarının tutmamasının ardından oyuna müdahalede bulundu. Mert Hakan Yandaş'ı oyundan alan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü. Gökhan Gönül sağ beke geçerken, Ozan Tufan orta sahada oynadı.

BERABERLİK GOLÜ OZAN TUFAN'DAN

Fenerbahçe ilk yarının sonlarına doğru daha fazla topla oynamaya başlarken, Ankaragücü karşısında pozisyon vermemeye çalıştı. Devre bitmeden gol bulmak isteyen Fenerbahçe, bu düşüncesini de gerçekleştirdi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durum 1-1 buldu. Soyunma odasına böylece eşitlikle gidildi.

FENERBAHÇE KAÇIRDIKÇA KAÇIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe galibiyete ulaşabilmek adına Ankaragücü kalesine tüm hatlarıyla akın etti. Oldukça önemli net gol pozisyonları yakalayan Fenerbahçe aradığı golü bir türlü bulamadı. Ankaragücü zaman zaman rakip kaleye gitmeye çalışırken, Fenerbahçe sadece golü düşündü. Ankaragücü karşısında önemli fırsatlar yakalamasına rağmen golü bulamayan Fenerbahçe'de futbolcular kaçan gollere inanamadı.

90+6'DA ENNER VALENCIA ATTI

Son ana kadar golü düşünen Fenerbahçe, Ankaragücü savunmasına oldukça zor anlar yaşattı. Fenerbahçe aradığı golü 90+6. dakikada buldu. Enner Valencia, kafayla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe galibiyete ulaştı. Bu golle gelen galibiyete Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet inanılmaz şekilde sevindi.