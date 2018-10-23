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Fenerbahçe 9,1, Galatasaray ise 16,9 milyon TL kasasına koydu

3 büyükler düşük performans nedeniyle sadece puan anlamında değil, maddi olarak da büyük kayıp yaşadı. Toplam 30 milyon TL’lik zararın, 14.3 milyon TL’si F.Bahçe, 9.1 milyon TL’si Beşiktaş hanesinde. En az kayıp G.Saray’da.

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LİGİN ilk 9 haftasında puan olarak istedikleri seviyeyi tutturamayan 3 büyükler, maddi anlamda da büyük kayıplar yaşadılar. Her galibiyetin 2.6 milyon TL, beraberliğin ise 1.3 milyon TL’ye karşılık geldiği Süper Lig’deki 2018-19 sezonunda F.Bahçe lider(!) Durumda. Sarı-Lacivertliler, 9 maçta elde ettikleri 2 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasalarına 9.1 milyon TL koyarken, 14.3 milyon TL’lik maddi kayıp yaşadılar. 

GS 16.9 MİLYON TL KAZANDI

Bu kulvarda ağır yara alan büyüklerden biri de Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar, 4 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasasına 14.3 milyon TL koyarken, 9.1 milyon TL kayıpla karşı karşıya kaldılar. Büyükler arasında en kazançlı takım G.Saray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik karşılığı 16.9 milyon TL kazanırken, 6.5 milyon TL’de kayba uğradı.

(Aksam)

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