Fenerbahçe 9,1, Galatasaray ise 16,9 milyon TL kasasına koydu

LİGİN ilk 9 haftasında puan olarak istedikleri seviyeyi tutturamayan 3 büyükler, maddi anlamda da büyük kayıplar yaşadılar. Her galibiyetin 2.6 milyon TL, beraberliğin ise 1.3 milyon TL’ye karşılık geldiği Süper Lig’deki 2018-19 sezonunda F.Bahçe lider(!) Durumda. Sarı-Lacivertliler, 9 maçta elde ettikleri 2 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasalarına 9.1 milyon TL koyarken, 14.3 milyon TL’lik maddi kayıp yaşadılar.

GS 16.9 MİLYON TL KAZANDI

Bu kulvarda ağır yara alan büyüklerden biri de Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar, 4 galibiyet ve 3 beraberlik karşılığında kasasına 14.3 milyon TL koyarken, 9.1 milyon TL kayıpla karşı karşıya kaldılar. Büyükler arasında en kazançlı takım G.Saray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 6 galibiyet ve 1 beraberlik karşılığı 16.9 milyon TL kazanırken, 6.5 milyon TL’de kayba uğradı.

(Aksam)