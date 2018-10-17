Fenerbahçe: 93 Khimky: 85

THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, İstanbul'da Khimki Moskova'yı konuk etti. Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan maçta Khimki'yi 93-85 mağlup etti.

Fenerbahçe, Euroleague'e 2'de 2 ile başladı. Sarı-lacivertli ekip 3. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.