Fenerbahçe: 93 Khimky: 85
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 2. haftasında Khimki'yi 93-85 mağlup etti.
THY Euroleague'in 2. haftasında Fenerbahçe, İstanbul'da Khimki Moskova'yı konuk etti. Fenerbahçe, büyük heyecana sahne olan maçta Khimki'yi 93-85 mağlup etti.
Fenerbahçe, Euroleague'e 2'de 2 ile başladı. Sarı-lacivertli ekip 3. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.
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