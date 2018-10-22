Fenerbahçe Aatif ve Dirar'ı takımdan gönderecek

Fenerbahçe'de Dirar, Aatıf ve Volkan Demirel, ani bir kararla kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-Lacivertli yönetim kadro dışıların ardından radikal bir karar daha aldı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Yönetim aldığı karar doğrultusunda iki oyuncuyu devre arasında takımdan gönderecek. Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe şartlar oluşursa satılacak, en kötü ihtimalle ise başka bir takıma kiralanacaklar. Fenerbahçe yönetimi Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe benzeri tavır sergileyen oyuncular olursa gözlerinin yaşına baklayacak. Bu oyuncularda kadro dışı kalacak.

Volkan geri dönebilir

Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe dışında Fenerbahçe yönetimi kaptan Volkan Demirel'i de kadro dışı bırakmıştı. Volkan Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor.

(Fanatik)