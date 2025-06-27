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Spor

Fenerbahçe ABD'li oyuncuyu transfer etti

Fenerbahçe Medicana, son olarak San Diego Mojo forması giyen ABD'li voleybolcu Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer etti.

AA27 Haziran 2025 Cuma 15:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe ABD'li oyuncuyu transfer etti
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani'yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye'de Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'ta da oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.

ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

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