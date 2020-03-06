Fenerbahçe Abdullah Avcı ile anlaştı mı? İşte detaylar!

06 Mart 2020 Cuma 18:26 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:31

Kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe’nin görüştüğü ilk isim Abdullah Avcı oldu. Avcı ile anlaşma sağlandı. Fakat Avcı takımı sezon sonu almak istiyor.

YIPRANMAMAK İÇİN SEZON SONU GELMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı Fenerbahçe yönetimine takımı sezon sonu almak istediğini belirtti. Takımın kötü gidişatını da hesaba katan Fenerbahçe cephesinin Avcı’nın isminin yıpratılmaması adına başarılı çalıştırıcının önerisini olumlu bulduğu öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR EMRE ÇALIŞTIRACAK!

Gelecek sezon başına anlaşma sağladığı Avcı’nın yerine takıma sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu eşlik edecek. Mayıs ayında ligin sona ermesiyle birlikte Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanacak. Bu süre içinde Avcı da gelecek sezonun kadro planlamasını yapacak.