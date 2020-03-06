İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0943
  • EURO
    6,9022
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Abdullah Avcı ile anlaştı mı? İşte detaylar!
Spor

Fenerbahçe Abdullah Avcı ile anlaştı mı? İşte detaylar!

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

06 Mart 2020 Cuma 18:26 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:31

Kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe’nin görüştüğü ilk isim Abdullah Avcı oldu. Avcı ile anlaşma sağlandı. Fakat Avcı takımı sezon sonu almak istiyor.

YIPRANMAMAK İÇİN SEZON SONU GELMEK İSTİYOR

Abdullah Avcı Fenerbahçe yönetimine takımı sezon sonu almak istediğini belirtti. Takımın kötü gidişatını da hesaba katan Fenerbahçe cephesinin Avcı’nın isminin yıpratılmaması adına başarılı çalıştırıcının önerisini olumlu bulduğu öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR EMRE ÇALIŞTIRACAK!

Gelecek sezon başına anlaşma sağladığı Avcı’nın yerine takıma sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu eşlik edecek. Mayıs ayında ligin sona ermesiyle birlikte Abdullah Avcı ile sözleşme imzalanacak. Bu süre içinde Avcı da gelecek sezonun kadro planlamasını yapacak.

Jandarmadan ''Kadınlar Günü''ne özel klip

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.