Fenerbahçe, Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli haberlerini yalanladı

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.