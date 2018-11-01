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Fenerbahçe Abdullah Avcı'yı istiyor

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Sarı-Lacivertli ekibin gündemine gelen Abdullah Avcı ile ilgili, 'Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek.' açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, "Derbi Özel" programında yeni teknik direktör konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli ekibin temel amacının gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek olduğunu belirten Ok, "Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi. Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum. Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek. Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek. Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum. Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir. Böyle bir hayal var. Blanc PSG'den 5 milyon euro alıyor. Şu anki tabloda bir kriz var." şeklinde konuştu.

(Milliyet)

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