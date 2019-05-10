18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1273
  • 6,8832
  • 253.006
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Aboubakar ile görüşmelere başlıyor

Soldado ile yolların ayrılması halinde 3 forvet almayı planlayan Fenerbahçe, Max Kruse’nin ardından Vincent Aboubakar için de görüşmelere başlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezonda en büyük değişimi forvet hattında yapmayı planlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi... Önceki gün Werder Bremen'li Max Kruse'nin menajeriyle masaya oturan Sarı- Lacivertliler, uzun süredir listesinde yer alan Vincent Aboubakar için de yeniden düğmeye bastı.

ÇOK CİDDİ GİRİŞİM OLMUŞTU

Sezon başında da Kamerunlu futbolcu için çok ciddi girişimlerde bulunan Fenerbahçe sonuç alamamıştı. Sarı-Lacivertliler, Porto kulübüyle birkez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

AĞIR BİR SAKATLIK YAŞADI

Alınan bilgilere göre yönetim, bu sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Aboubakar'ı kiralamak istiyor. Resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 12 GOL

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen 27 yaşındaki Aboubakar, 12 gollük performans sergilemişti. Kamerunlu forvet yaşanan şampiyonlukta çok önemli rol oynamıştı.

(Takvim)

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TÜRGEV’e çirkin saldırı

TÜRGEV’e çirkin saldırı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

Tam 2000 yıllık! Görüntüsü ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA