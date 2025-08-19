İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8924
  • EURO
    47,7085
  • ALTIN
    4363.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe açıkladı: Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz
Spor

Fenerbahçe açıkladı: Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Haber Merkezi19 Ağustos 2025 Salı 18:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı: Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz
ABONE OL

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkılacağını açıkladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Büyük Fenerbahçe Camiası,

Bugün camiamız için dönüm noktalarından birini yaşıyoruz.

Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Bankalar Birliğinden çıkış projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü artık geleceğine kendi iradesiyle yön verecek mali özgürlüğe kavuşuyor.

Kulübümüz ve iştirakleri ile Emlak Konut GYO A.Ş arasında İş Birliği Kurulmasına Yönelik Protokol ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı iş modeli kurulmuştur. Bu iş birliği kapsamında kulübümüze ve iştiraklerine ait Ataşehir ve Kayışdağı'nda bulunan gayrimenkullerimiz projeye dahil edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaza anı güvenlik kamerasında! Geri vitese alıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.