Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe açıkladı! 'Finansal Fair Play Lisans Sertifikası'nı aldık'

Fenerbahçe, 2018-2019 Sezonu için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası’nın alındığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

"Kulübümüz, 2018-2019 Sezonu için, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası’nı aldı.

Üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın imzalarının bulunduğu 2018-2019 Sezonu UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası, TFF Genel Sekreterliği’nin ilgili yazısıyla birlikte Kulübümüze gönderildi. Yazıda, “Kulüp Lisans Kurulu Kararı neticesinde, Kulübünüz UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarından dolayı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sorumlunuz başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ibarelerine yer verildi."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransız polisinin şiddeti artıyor: Keskin nişancılar devrede

Fransız polisinin şiddeti artıyor: Keskin nişancılar devrede

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA