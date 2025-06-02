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Spor

Fenerbahçe açıkladı! Mario Branco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Portekizli sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi2 Haziran 2025 Pazartesi 20:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı! Mario Branco ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe, Portekizli sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.

Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

2022 yazında 'Fenerbahçe Futbol Direktörlüğü' görevine gelen Mario Branco, 2023 yazında ise sportif direktör olmuştu.

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