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Spor

Fenerbahçe açıkladı! Savcılıktan Mourinho kararı

Galatasaray, Mourinho ile ilgili savcılığa ırkçılık odaklı suç duyurusunda bulunmuştu. Fenerbahçe konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi4 Nisan 2025 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe açıkladı! Savcılıktan Mourinho kararı
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya açtığı dava ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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