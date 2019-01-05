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Fenerbahçe, Adam Lallana'yı kiralamak istiyor

İngiliz basınına göre Fenerbahçe'nin Liverpool'dan kiralamak istediği Adam Lallana, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor.

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Transfer atağına kalkan Fenerbahçe'nin son gözdesi Adam Lallana oldu. Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un planları arasında yer almayan Adam Lallana, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. İngilizler, Fenerbahçe'nin Adam Lallana temaslarındaki son durumu yazdı.

İngiliz The Sun Gazetesi, Fenerbahçe'nin Liverpool'dan Adam Lallana'yı 6 aylığına kiralamak istediğini açıkladı. Ancak elde edilen son bilgilere göre yıldız orta saha oyuncusunun kulüpten ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Sakatlık belası ile boğuşan ve bu sezon sadece 300 dakika forma şansı bulabilen Adam Lallana, Fenerbahçe'nin ilgisine soğuk bakıyor.

(Futbol Arena)

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