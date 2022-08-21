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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına 4 eksikle çıkacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı Adana Demirspor maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

AA21 Ağustos 2022 Pazar 09:13 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

JOAO PEDRO, SAKATLIĞINI ATLATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro'nun sakatlığı sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular arasında en çok ses getiren isimlerden olan Pedro, son 2 antrenmanda da takımla çalıştı.

Tecrübeli forvet, teknik direktör Jorge Jesus'un kadroya alması durumunda sarı-lacivertli formayla ilk maçında yer alacak.

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