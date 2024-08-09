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Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor'a hazır!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Adana Demirspor'a hazır!
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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Alexander Djiku'nun doğum günü kutlandı

Sarı-lacivertli takımda antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ganalı stoper Alexander Djiku, 30. yaş gününü takımla birlikte kutladı. Tebrikleri kabul eden Djiku, jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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