Fenerbahçe, Adana'ya indi!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'dan özel uçakla maç için Adana'ya geldi. Şakirpaşa Havalimanı'na saatler önce gelen Fenerbahçeli taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. Futbolcuların dışarı çıkmasıyla taraftarlar tezahüratlara başladı. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi kalacağı otele doğru yola çıktı.
44 puan ile zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, hata yapmak istemiyor.