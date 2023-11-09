Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı, orta sahada ciddi bir sıkıntı yarattı. Yönetim, ocak ayına bıraktığı '6 numara' transferi için adayları belirlemeye başladı.

KRUNIC LİSTEDE, 1 NUMARA SALİH

Milan ile hâlâ sözleşme yenilemeyen Rade Krunic listede. Ancak yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yerli arayışı da başladı. 1 numaralı aday da Salih Özcan...

FENERBAHÇE VAZGEÇMEDİ

Milli futbolcu için yaz döneminde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray girişimde bulunmuş ancak Dortmund, teklifleri geri çevirmişti. Fenerbahçe, Salih'ten vazgeçmiş değil. Yönetim, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında bir kez daha Alman ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

ŞARTLAR SONUNA KADAR ZORLANACAK

Sarı lacivertliler, bu transfer için şartları sonuna kadar zorlayacak. Yönetimin, ocak ayında bazı isimlerle yolları ayırarak Salih Özcan için bütçe yaratmayı planladığı kaydedildi.

KRUNIC'TEN VAZGEÇİLMEDİ

Fenerbahçe, Krunic için de girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Boşnak oyuncu, sezon başında İsmail Kartal'ın 1 numaralı talebiydi. Yönetim, Krunic ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen Milan Teknik Direktörü Pioli, başarılı futbolcuyu bırakmadı. İtalyan ekibi daha sonra 30 yaşındaki yıldıza yeni sözleşme önerdi, taraflar anlaşmaya yaklaştı. Ancak bir türlü imza atılmadı.

SALİH ÖZCAN OLMAZSA KRUNIC

Fenerbahçe için öncelik yerli olması nedeniyle Salih Özcan ancak bu transfer sonuçsuz kalırsa Krunic için yeniden girişimlerin başlayacağı öğrenildi.