Yıllardır her transfer döneminde adı sarı-lacivertliler ile anılan Fransız orta sahanın bu kez imzaya çok yakın olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son olarak Fransa 1. Ligi'nde Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.

(Sabah)