Fenerbahçe, Adil Rami'nin ardından Hatem Ben Arfa'yı da İstanbul'a getiriyor
Adil Rami'yi İstanbul'a getiren, Gustavo ile son pazarlıkta olan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Yıllardır her transfer döneminde adı sarı-lacivertliler ile anılan Fransız orta sahanın bu kez imzaya çok yakın olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi. Son olarak Fransa 1. Ligi'nde Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde.
(Sabah)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.