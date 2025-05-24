Panathinaikos'ta Cedi Osman 22 sayı attı...

Maçın MVP'si Fenerbahçeli Devon Hall oldu.

THY EuroLeague Dörtlü Final'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 82-76 yenerek adını finale yazdırdı. Maçın ilk periyodunu, F.Bahçe 22-14 önde kapattı. İkinci periyotta Yunan ekibi farkı 5'e indirmeyi bildi, ilk yarı 38-33 tamamlandı. Temsilcimiz 3. periyoda istediği gibi başlayamadı, Ergin Ataman'ın öğrencileri farkı 1'e kadar indirdi. Ancak Kanarya'nın yıldızları Melli ve McCollum şov yaptı, devre 55-48 kapandı. Son periyotta oyun disiplininden kopmayan Fenerbahçe, Berlin'in rövanşını alarak finale yükseldi.

GEÇEN SENE BERLİN'DE ELENMİŞTİK

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u, Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler, tarihin tekerrür etmesine izin vermedi. Fenerbahçe'de Devon Hall 18 sayı, 1 ribaunt ve 1 asistle oynadı. Milli basketbolcu Tarık Biberoviç ise kaydettiği 15 sayı, 3 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, takımının bulduğu 76 sayının 19'unu, milli basketbolcu Cedi Osman ise 22'sini kaydetti. Ancak F.Bahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un sağlam savunması bu ikiliye daha fazla şans tanımadı.