Fenerbahçe, Afyonspor maçına hazır

AA 28 Aralık 2021 Salı 20:07 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 20:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alanda çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.