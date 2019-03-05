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Fenerbahçe Ahmed Hegazy için harekete geçti

Skrtel’le anlaşamayan Fenerbahçe, West Brom’un stoperi Hegazy için nabız yokluyor. Mısırlı’nın gelmesi ise West Brom’un Championship’teki durumuna bağlı.

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DEVRE arasında yaptığı takviyelerle yeni kadro temellerini atan F.Bahçe, yeni sezonda işini bu kez şansa bırakmayacak. Bu sezon mukaveleleri bitecek oyuncular hakkında değerlendirme yapıldı. Martin Skrtel’le devam etmek isteyen F.Bahçe, Slovak oyuncuyla görüşmelerden sonuç alamamıştı. 34 yaşındaki Skrtel’in önümüzdeki sezon ayrılma ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor. Ahmed Hegazy de o bölge için birinci aday olarak belirlendi. 
 
REAL VE STOKE DA PEŞİNDE 
 
İngiltere Championship’te mücadele eden West Brom’un grafiği pek iç açıcı değil. Sezon başında Ahly’den İngiliz ekibine 5 milyon euroya transfer olan 28 yaşındaki stoper, umduğunu bulamadı. Arap basınındaki haberlerde oyuncuyu Real Madrid’in izlediği, Stoke City’nin de bir girişim yapacağı öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe’nin ilgisinin daha ciddi olduğu belirtiliyor. Ahmed Hegazy, Mısır Milli Takımı’nın da önemli parçası. 
 
SÖZLEŞMESİ 2022’DE BİTİYOR 
 
Dünya Kupası’nda Mısır ile iyi bir performans sergileyen Hegazy, o dönemde dikkatleri üzerine çekmişti. West Brom ile mevcut mukavelesi de 2022’de sona eriyor. Piyasa değeri ise 7.5 milyon euro. Fenerbahçe, ayrılacak oyunculardan açılacak maddi boşluk ve olası satışlardan gelecek para ile bu takviyeyi yapabilir. Kariyerinde daha önce Fiorentina’da top koşturmuş olan 1.93 boyundaki Mısırlı, 51 kez milli formayı terletti.
 
Akşam

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