21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.351
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Ahmed Musa için harekete geçti

Yaz transfer döneminde uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde kalan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için yeniden harekete geçiliyor. Comolli, Al Nasr ile masaya oturacak. 1.5 yıllığına kiralama teklifinin yapılacağı iddia ediliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.
 
Damien Comolli'nin Suudi kulübü yetkilileriyle görüşmeye hazırlandığı ve ilk olarak 1.5 yıllık kiralama teklifinin yapılacağı ifade edildi. İkinci alternatif ise satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluk kiralama. Bu transferi Ersun Yanal'ın da onayladığı gelen haberler arasında.
 
27 yaşında ve 1.71 boyunda olan Ahmed Musa 87 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve 15 gole imzasını attı.
 
DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI
 
Ahmed Musa, 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya formasıyla gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.
 
(Takvim)
 

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı

"Tüketici organik tarıma güvenmiyor!"

'Tüketici organik tarıma güvenmiyor!'

33 saat sonra acı haber

33 saat sonra acı haber

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK göz açtırmadı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan 'intihar' uyarısı: Haber dili meyilli kişilere cesaret vermemeli

Uzmanlardan 'intihar' uyarısı: Haber dili meyilli kişilere cesaret vermemeli

Uzun süre yaşamanın sırrı çözüldü

Uzun süre yaşamanın sırrı çözüldü

1000 yılın savaşı başlıyor

1000 yılın savaşı başlıyor

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira

Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira
 

POPÜLER HABERLER

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Bin dolar karşılığında öldürmüşler! İşte esrarengiz cinayetin görüntüleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA