Fenerbahçe Akhisar’ın gençlerini kaptı!

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SÜPER Lig’den geçen sezon 1. Lig’e düşen Akhisarspor’un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe’de.

Sarı-Lacivertliler, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor’un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş’ı kadrosuna kattı. Fener ayrıca Turgutlu’dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu’dan aynı yaştaki Utku Büyükköse’yi de transfer etti.