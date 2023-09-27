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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peþinde

Basketbol Kadýnlar Süper Kupa maçýnda yarýn Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karþý karþýya gelecek. Mücadele, TSÝ 21.00'de baþlayacak.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa'da ilk Süper Kupa peþinde
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Basketbol Kadýnlar Süper Kupa maçýnda yarýn Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karþýlaþacak.

Fransa'nýn Lyon þehrinde, geçen sezonun FIBA Kadýnlar Avrupa Ligi þampiyonu sarý-lacivertliler ile FIBA Avrupa Kupasý galibi LDLC ASVEL'i karþý karþýya getirecek mücadele, TSÝ 21.00'de baþlayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayý ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalýþacak. Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakýn Doðu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarýný kaybetmiþti.

Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en baþarýlý takýmý konumunda bulunuyor.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • LDLC ASVEL
  • süper kupa

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