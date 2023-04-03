Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu yenerek yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu deplasmanda 79-64 mağlup etti.
Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükseldi.
SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor
BEŞİKTAŞ GKN KARGO: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş
1. PERİYOT: 16-16
DEVRE: 41-36
3. PERİYOT: 56-57