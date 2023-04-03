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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu yenerek yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Beşiktaş GKN Kargo'yu 79-64 yendi.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu yenerek yarı finale yükseldi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş GKN Kargo'yu deplasmanda 79-64 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertli ekip, yarı finale yükseldi.

SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Sezer Bor

BEŞİKTAŞ GKN KARGO: Evans 27, Billings 16, Melek Uzunoğlu, İrem Naz Topuz 4, Elif Bayram 12, Kübra İmren Sevindik 5, Yağmur Kübra Taşar, Draskicevic

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Meesseman 14, Stewart 26, Vandersloot 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın 5, Stokes 6, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 3, Gizem Başaran, Manolya Kurtulmuş

1. PERİYOT: 16-16

DEVRE: 41-36

3. PERİYOT: 56-57

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