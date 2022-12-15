Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda Valencia Basket'i yendi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nun 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımını 72-66 mağlup etti.
SALON: Pabellon Municipal Fuente de San Luis
HAKEMLER: Andrada Csender (Romanya), Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Carsten Straube (Almanya)
VALENCİA BASKET: Torrens 8, Casas 9, Romero 11, Carrera 17, Cox 5, Christaniki, Ouvina, Buenavida 2, Salvadores 8, Lamana, Guelich 4, Fam 2
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır 14, Meesseman 8, McBride 20, Iagupova 11, Stokes, Howard 3, Djordevic 2, Alperi Onar 14, Raca, Epoupa
1. PERİYOT: 24-24
DEVRE: 32-39
3. PERİYOT: 47-54