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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu!

Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu.

28 Eylül 2023 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu!
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.

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