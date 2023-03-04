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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kayseri'de farklı kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda konuğu olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 mağlup etti.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kayseri'de farklı kazandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 110-56 yendi.

SALON: Kadir Has Kongre Merkezi

HAKEMLER: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Almina Kocabaş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 9, Sevgi Tonguç 4, Mısra Albayrak 8, Landrum 13, Eylül Minez 4, Burcu Yağan 6, Nisa Yalçın 8, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Feray Dalkılıç, Zeynep Öykü Kalbisağde

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 28, Iagupova 9, Vandersloot 14, Olcay Turgut Çakır 8, Stokes 9, Alperi Onar 20, Merve Aydın 6, Elif İstanbulluoğlu 2, Manolya Kurtulmuş 4, İdil Saçalır 4, Selin Rachel Gül 4, Doğa Adıcan 2

1. PERİYOT: 11-31

DEVRE: 28-56

3. PERİYOT: 39-79

  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • Basketbol Süper Ligi

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